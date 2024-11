Vanuit je slaapkamer over de landerijen kijken, hier kan het: 'Magnifiek'

Wie wel wat rust en ruimte kan gebruiken in het overvolle leven, kan in Baarschot z’n hart ophalen. Deze vrijstaande semi-bungalow aan de Heikant 4 ligt aan de rand van het dorp en heeft aan de achterkant een magnifiek uitzicht. “De wei aan de achterkant is eigenlijk een tuin die je erbij krijgt, maar die je niet hoeft te onderhouden”, vertelt bewoonster Ellen trots.

Ellen en haar man zijn inmiddels in de zestig en de kinderen zijn de deur uit. Na een leven in Bussum, Etten-Leur en Gemert wonen ze nu zo’n vijf jaar in Baarschot. Een heleboel kamers in het huis staan leeg. “Daar hoeven we nu niks meer mee en alle spullen hebben we ook niet nodig. We willen graag naar Spanje vertrekken”, legt ze uit.

Het vrije uitzicht gaat Ellen dan wel heel erg missen. “Dat is de reden dat we dit hebben gekocht. Je zit hier zo vrij. En dit uitzicht heb je vanuit verschillende plekken in het huis.”