16-jarige opgepakt voor explosie bij huis in zijn woonplaats

Een 16-jarige jongen uit Helmond is maandagochtend opgepakt voor de explosie bij een huis aan de Hindestraat in Helmond, een week geleden. Door de explosie van vermoedelijk zwaar illegaal vuurwerk raakte de voordeur van het huis flinke beschadigd.

De politie meldde na de explosie al dat het vermoedelijk om twee jonge daders ging. "Er is nu één jongere opgepakt", zegt de politie maandagmiddag. "We onderzoeken nog of er sprake is van een tweede verdachte. Dat is nu nog onduidelijk."

Bekijk hier beelden van de nasleep van de explosie: