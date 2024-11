Maretak niet aan te slepen, kwekerij Moergestel draait overuren

De maretak, ook wel mistletoe genoemd, is net als veel andere nieuwe kersttradities overgewaaid uit Amerika. ‘Kissing under the mistletoe’ horen we talloze keren voorbij komen in kerstliedjes. Voor Michiel en Suzanne Nouwens betekent de plant vooral heel veel werk en drukke dagen. "De maretak wordt steeds populairder", aldus de eigenaren van de maretakkenkwekerij in Moergestel.

"Het is hier vanaf half november vijf tot zes weken topdrukte", vertelt Michiel Nouwens terwijl hij een van de honderden maretakkransen aan het maken is. "Ik maak gemengde kransen van maretak en rozenbottel, maar sommige mensen willen gewoon een bosje maretak voor boven of aan de deur. Van die bosjes gaan er ontelbaar veel de deur uit hier."

"In het wild groeien ze vooral hoog in de toppen van populieren"

Michiel ontwikkelde zo’n twintig jaar geleden een appelboompje met de maretak erin. "Bij ons in de kwekerij hangen ze dus gewoon op ooghoogte en zijn ze makkelijk te verzamelen", zegt Suzanne Nouwens. "In het wild groeien ze vooral hoog in de toppen van populieren en vallen ze in de winter heel goed op. Dan zie je vooral in het zuiden van het land van die bollen in de bomen hangen. Het mooie is dat de besjes half november wit beginnen te kleuren, een soort witte pareltjes die prachtig bij Kerst passen natuurlijk. Uit het hele land komen mensen ze hier halen."

De martetak met de karakteristieke witte besjes (foto: Jan Peels)

Omdat de maretak ’s winters groen blijft en bessen draagt, wordt de plant al eeuwenlang geassocieerd met vruchtbaarheid. Druïden sneden rond het begin van de jaartelling maretak uit de bomen met een gouden sikkel. Dat deden ze niet om een sterkmakende toverdrank te brouwen voor dappere Galliërs, maar om voortplanting bij mens en dier te bevorderen. "In de Noorse mythologie is het zo dat wie onder de maretak staat, vrede moeten sluiten", aldus Suzanne. "Nou, hoe mooi zou dat zijn in deze tijd." In Amerika is het traditie om elkaar te kussen als je onder een maretak staat. Zo’n onverwachte zoen mag je trouwens weigeren, al zou dat ongeluk brengen. Wie gekust heeft onder de maretak, mag een besje van de plant plukken. Wanneer alle bessen geplukt zijn, zijn ook de kussen ‘op’.

"Je eet de bessen trouwens maar beter niet op, want ze zijn giftig voor mensen"