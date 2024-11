Man (32) om 50 euro en geblokkeerde pasjes zwaar mishandeld

Vijftig euro en een paar geblokkeerde pasjes. Dat zat er in de portemonnee, die drie straatrovers in maart met grof geweld een man afhandig maakten in nachtelijk Eindhoven. Dit is maandagavond bekend geworden via Bureau Brabant.

In het opsporingsprogramma is te zien hoe het slachtoffer wordt achtervolgd en net voordat hij een hotel aan de Hooghuisstraat wil binnen gaan, door het groepje hard wordt geslagen en geschopt. Op een bepaald moment is het geweld dat de drie mannen gebruikten zo heftig, dat justitie heeft besloten om die beelden niet prijs te geven. Het slachtoffer is een man van 32 uit Beverwijk. Hij werd na de beroving gewond achtergelaten.

Het slachtoffer wordt voor de deur van 'zijn' hotel zwaar mishandeld (foto: Bureau Brabant).

Het slachtoffer was na een avondje stappen op weg naar zijn hotel, toen hij in de gaten kreeg dat hij werd achtervolgd. Hij versnelde zijn pas, waarna hij voor de deur van het hotel door de drie mannen tegen de grond werd gewerkt. De belagers proberen eerst zijn telefoon te stelen. Dat lukte niet, waarna ze zich op zijn portemonnee richtten. Het slachtoffer probeerde zich te verzetten, maar hij kon niet op tegen het drietal. Die renden daarna met de bescheiden buit weg in de richting van de Keizersgracht. Het politieonderzoek heeft nog niet tot de aanhouding van de daders geleid. Wel is een vierde man, die aanvankelijk bij hen was, als getuige gehoord.

De drie verdachten (foto: Bureau Brabant).