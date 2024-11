Illegale woonplekken en onderbetaalde chauffeurs bij transportbedrijven

In bedrijfspanden in de gemeenten Hilvarenbeek en Loon op Zand zijn plekken gevonden die speciaal waren gemaakt voor illegale bewoning. De onderkomens waren allesbehalve veilig. In een loods in Waalwijk werd ook een onveilige situatie aangetroffen. Hier lag een zeer grote hoeveelheid lithium-ion batterijen, die spontaan kunnen ontbranden of ontploffen.

De overtredingen kwamen vorige week aan het licht bij controles in acht gemeenten in Midden-Brabant. De inspectie richtte zich op ruim honderd bedrijven in de transport en logistiek. Het overgrote deel van de ondernemingen die bezocht werden, had alles keurig op orde. In Gilze moest er wel opgetreden worden: hier lag in een bedrijfspand een aantal cilinders lachgas. In Rijen kwamen de controleurs allerlei apparaten als afzuiginstallaties, lampen en andere dingen tegen die nodig zijn voor het inrichten van hennepkwekerijen. De Belastingdienst was een van de partijen die deelnam aan de groots opgezette controle. Dat was niet voor niets. Bij een transportonderneming in Tilburg-Noord werden vier opleggers en vrachtwagens in beslag genomen, omdat het bedrijf nog een zeer grote belastingschuld had. Ook moest de politie worden ingeschakeld, omdat bij hetzelfde bedrijf jerrycans met een onbekende vloeistof werden gevonden.

Medewerkers van het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant op inspectie (foto: SQ Vision).

Bij de controles werden ook speurhonden ingezet (foto: Bestuurlijk Interventieteam Hart van Brabant) .

Tal van bedrijven werden aan een inspectie onderworpen (foto: SQ Vision).