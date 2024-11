Chirurg krijgt werkstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk op A58

Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Bavel heeft de rechtbank in Breda dinsdag een 40-jarige Rotterdammer veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Bij het ongeluk dat eind juni 2022 gebeurde, kwam een 53-jarige vrouw uit Den Haag om het leven en raakten zes anderen gewond.

Pascal B. bestuurde in de nacht van 25 op 26 juni 2022 een auto die van achteren inreed op de auto waarin de vrouw uit Den Haag met nog zes anderen zat. Hij probeerde de auto op het laatste moment nog te ontwijken door rechts over de vluchtstrook in te halen, maar dat mislukte.

De auto's raakten elkaar, waarop de auto van de slachtoffers slipte, tegen de vangrail botste en vervolgens over de kop sloeg. Daarna volgde een botsing met een andere auto.

'De gevolgen zijn onomkeerbaar'

B. reed op het moment van het ongeluk met een snelheid van 133 kilometer per uur. De slachtoffers kwamen van een feestje en reden niet sneller dan 90 kilometer per uur.

LEES OOK: Bij het ongeluk raakte ook een kind gewond

De rechtbank acht bewezen dat er sprake was van 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag'. "De rechtbank realiseert zich dat verdachte dit ongeval op geen enkele manier heeft gewild, maar dat neemt niet weg dat het ongeluk en de gevolgen hiervan een direct resultaat zijn van zijn handelen. Deze gevolgen zijn onomkeerbaar", staat in het vonnis.

Chirurg

Naast de werkstraf legde de rechter de Rotterdammer een voorwaardelijk rijverbod op van zes maanden. Dat betekent dat hij wel een auto mag besturen, maar dat zijn rijbewijs wordt ingenomen wanneer hij binnen zes maanden opnieuw in de fout gaat. Deze straf is lichter dan gebruikelijk. De rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat de man niet eerder met politie en justitie in aanraking kwam en schuldbewust is.

Ook nam de rechtbank bij het bepalen van de straf mee dat het rijbewijs voor de Rotterdammer onmisbaar is om zijn werk als chirurg te kunnen uitvoeren. Hij moet daarvoor immers nachtdiensten kunnen draaien en oproepbaar zijn voor spoedgevallen.