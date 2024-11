Johan Bakayoko krabbelt op bij PSV na vormdip: 'Het was gewoon niet goed'

Johan Bakayoko hoort één van de grote sterren van PSV te zijn. Maar dit seizoen gaat het nog moeizaam met de vleugelaanvaller. De Belg is kritisch op zijn prestaties en weet de vinger op de zere plek te leggen. Mede met de hulp van Ivan Perisic hoopt Bakayoko zijn vorm definitief terug te vinden. "Wat ik liet zien mag niet op dit niveau."

Na een succesvol jaar in de Eredivisie met twaalf goals en negen assists zijn de schijnwerpers dit seizoen nog meer gericht op Johan Bakayoko. De jonge Belg is een groot talent en moet op termijn de jackpot op gaan leveren voor PSV. Maar de vorm van afgelopen seizoen was dit jaar ver te zoeken. "Ik was zeker even wat minder in vorm. Zeker als je het vergelijkt met het niveau dat ik vorig jaar aantikte", zegt de aanvaller. "Ik heb het gevoel dat ik er beter in kom. Maar het was gewoon niet goed wat ik liet zien."

"Ik liet mijn man te vaak lopen. Dat mag niet op dit niveau."

Bakayoko was zes wedstrijden in de Eredivisie op rij niet betrokken bij een doelpunt. Vorig jaar was zo'n serie niet langer dan drie wedstrijden. "Ik ben ook een beetje slachtoffer van mijn eigen succes", vertelt Bakayoko. Iets wat zijn trainer Peter Bosz beaamt. "Je ziet nu tegenstanders ineens twee man op Bakayoko zetten. Het voordeel voor ons als ploeg is dat er dan een andere speler vrij komt. Het lijkt dan alsof Bakayoko een minder seizoen heeft, maar hij trekt in een aanval wel twee man naar zich toe." Maar toch weten zowel trainer als speler dat het beter moest. "Ik liet mijn man te vaak lopen", zegt de Belg kritisch over zichzelf. "Dat mag niet op dit niveau. Verdedigend was het gewoon niet goed genoeg. Zo simpel is het." Bakayoko ging in gesprek met zijn omgeving en sprak ook veel met de trainer. "Ik heb veel steun van de trainer en mijn medespelers gehad. Zij wilden mij helpen. Iedereen was bezig om mij uit deze vormdip te krijgen."

"Ik heb Johan laten zien hoe bijvoorbeeld Ivan Perisic omschakelt als hij moet verdedigen"