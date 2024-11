Huis beschoten terwijl gezin thuis is: man (35) opgepakt

De politie heeft een 35-jarige man uit Bergeijk aangehouden voor het beschieten van een huis in Valkenswaard. Dat gebeurde zondagavond rond kwart over tien in de Gagelstraat.

De man werd dinsdagochtend vroeg in zijn huis aangehouden. Daar werden ook wapens gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of daarbij ook het wapen zit dat bij de beschieting gebruikt werd. De man zit vast . De bewoners van het beschoten huis waren thuis en schrokken rond kwart over tien 's avonds van enkele knallen. Hun huis bleek beschoten te zijn. De ouders en hun drie kinderen raakten niet gewond. Wel zaten er gaten in de ramen, maar de schade aan het huis was niet heel groot.