Oud-coffeeshopbaas moet 37 miljoen aan 'illegale winst' terugbetalen

De Eindhovense zakenman en pandjesbaas Cener C. (50) moet ruim 37 miljoen euro aan illegale inkomsten aan de Staat afstaan. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant dinsdag beslist. De man bezit tientallen panden in Eindhoven, volgens justitie kocht hij die panden met zwart geld.

De zaak tegen C. loopt al sinds 2016. De man is een bekende naam in Eindhoven, de oud-eigenaar van coffeeshop de Grasshopper ligt al jaren in de clinch met de gemeente en justitie. In januari werd hij al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het witwassen van grote sommen geld.

37 miljoen

De 37 miljoen die hij nu moet betalen is illegale winst. Volgens de rechter had C. 13,2 miljoen euro in zijn bezit, waarvan hij niet uit kon leggen hoe hij eraan kwam.

Omdat de panden die hij kocht met zwart geld meer waard zijn geworden en C. jarenlang huur heeft opgestreken, komt daar nog eens 23,8 miljoen bij. Dat maakt de ruim 37 miljoen die C. nu moet terugbetalen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

In 2016 werd er beslag gelegd op alle 69 panden van C.