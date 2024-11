Nieuwe hoge verkeersdrempels moeten hardrijders afschrikken: 'Hoog tijd'

Ze zijn hoog, steil en genadeloos voor snelheidsduivels: de vijftien nieuwe verkeersdrempels op de doorgaande weg in Bosschenhoofd. Terwijl de gevaartes effectief zijn tegen hardrijders vormen de obstakels ook een serieuze uitdaging voor argeloze automobilisten. Zelfs met nog geen dertig kilometer per uur op de teller worden ze naar eigen zeggen gelanceerd.

Het geluid van schurende bodemplaten of klapperende voorbumpers is inmiddels schering en inslag aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. Zelfs op een doordeweekse dinsdag, kun je er niet omheen. Een moeder die zojuist haar twee kinderen heeft opgehaald van de basisschool ergert zich er groen en geel aan. “Moet ik hier nu elke keer overheen? De Efteling is er niks bij, wat een ondingen."

"Dit haalt de snelheid er behoorlijk uit en dat werd hoog tijd."

Iets verderop bij de spoorwegovergang in het dorp is een bewoner juist blij met de weinig vergevingsgezinde verkeersbulten in zijn straat. “Ik zie het probleem niet. Er zit toch een rem in je auto? Dit haalt de snelheid er behoorlijk uit en dat werd hoog tijd.” Op de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd werd jarenlang veel te hard gereden. Om nog maar niet te spreken van het sluip- en vrachtverkeer dat over de weg raasde. Ondanks verschillende maatregelen kreeg de gemeente Halderberge de verkeersoverlast nooit echt onder controle. Om voor eens een altijd een einde te maken aan de verkeersellende is de weg nu voorzien van nieuwe hoge drempels.

Een automobilist rijdt over het trottoir om drempel te vermijden (foto: Erik Peeters)

Op social media zijn de meningen hierover verdeeld. Terwijl de een spreekt over ‘springschansen’ is een ander juist ‘heel blij’ omdat ‘de drukte al beduidend is afgenomen en de snelheid sterk vermindert.’ De reactie van ‘Jil’ op facebook spant de kroon. Zij voorzag haar post met een foto van een auto die letterlijk over een drempel vliegt. “Met vier wielen van de grond. En dit is er een van tientallen”, laat ze weten. Op de doorgaande weg in het dorp geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Eerder was er al een verbod voor vrachtverkeer ingesteld. Inwoners mochten meedenken over de nieuwe inrichting. “Ik realiseer me heel goed dat het ook voor de weggebruiker een behoorlijke aanpassing vraagt. Maar als je met (minder dan) dertig kilometer over de drempels rijdt, moet dat kunnen. Helaas is dit de enige maatregel gebleken die echt werkt aan het veiliger en leefbaarder maken van de weg”, stelt wethouder Thomas Melisse.

"Ik zou ook niet graag op de brancard in de ambulance willen liggen als de nood aan de man is."

In Bosschenhoofd maken inwoners zich ook zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten door de hoge verkeersdrempels. “Wat als er brand is? En ik zou ook niet graag op de brancard in de ambulance willen liggen als de nood aan de man is”, zegt een vrouw terwijl ze hoofdschuddend een blik op de verkeersdrempel werpt. Ze is nog maar amper uitgesproken of er schiet een auto voor haar langs over het trottoir om de verkeersdrempel te ontwijken. “Ik zie dit niet voor het eerst hoor. Stel dat hier jonge kinderen lopen, levensgevaarlijk." Wethouder Melisse blijft hameren op het rijgedrag. “Hier vinden we vast ook wel iets op maar het toont maar aan dat met alleen de inrichting van de weg de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Zonder goed gedrag komen we zeker nergens.”