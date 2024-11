Brief scholen aan premier: 'Politieke debat verziekt de sfeer in de klas'

Jos Kusters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, vindt dat de toon en inhoud van het politieke debat in Den Haag de sfeer in de klas flink verziekt. Docenten en leerlingen ervaren volgens hem 'een gevoel van sociale onveiligheid'. Kusters wijst erop dat de tolerantie en verbinding in het middelbaar onderwijs onder hoge druk staan. "Laten we met elkaar koesteren dat we een multiculturele gemeenschap zijn waarin we met respect met elkaar omgaan en iedereen er mag zijn. Wij rekenen op u", zo schrijft hij in een brief aan premier Dick Schoof.

"Geachte premier Schoof, Het geweld in Amsterdam, de onrust in het kabinet, het opstappen van politici, de berichten over antisemitisme en integratie en de effecten van het vernieuwde asielbeleid bereiken ook de leerlingen in onze klaslokalen in Noord-Brabant. Deze gebeurtenissen en de daaraan gekoppelde debatten en polemieken in de media zorgen voor een sterkere polarisatie. We maken ons daarom grote zorgen over de sociale veiligheid op onze scholen."

Jos Kusters. Foto: OMO

Zo opent Jos Kusters zijn open brief aan de minister-president van Nederland. De hoofdbestuurder van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met het kantoor in Tilburg, is bezorgd. Hij krijgt van medewerkers en schoolleiders signalen die wijzen op gevoelens van sociale onveiligheid. Die worden niet alleen ervaren door de docenten, maar ook door de bijna 60.000 leerlingen die onderwijs volgen op een van de 60 Brabantse middelbare scholen die onder de koepel van OMO vallen. "En zonder sociale veiligheid wordt het steeds ingewikkelder", laat Kusters de premier weten.

"Wij constateren dat de polarisatie meer en meer zichtbaar wordt in incidenten in de klas."

Kusters benadrukt dat het een belangrijke taak van docenten is om leerlingen met elkaar te verbinden. Om ze begrip te laten krijgen voor andere standpunten. "We leren ze op een respectvolle wijze de dialoog te voeren over gevoelige onderwerpen als gender, discriminatie, geloof, racisme en antisemitisme. Maar, ook wij constateren dat de polarisatie meer en meer zichtbaar wordt in uitingen en incidenten in de klaslokalen en de directe omgeving. Op onze locaties voor leerlingen in de Internationale Schakel Klas (ISK) en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) speelt dat nog nadrukkelijker."

"Zonder sociale veiligheid wordt het steeds ingewikkelder."

De schoolbestuurder erkent dat onderwijs en politiek niet de enige plekken zijn om gemeenschapszin te bevorderen. "Maar zoals gezegd zijn de toon en inhoud van het nationale, politieke debat nu niet helpend. Juist door de politiek kan de aandacht voor tolerantie en verbinding worden uitgedragen. Wij hebben u als premier van alle Nederlanders en uw kabinet hard nodig om in het publieke debat een betekenisvolle bijdrage te leveren."

"We voeren in Nederland het verkeerde gesprek en iedereen voelt dat."