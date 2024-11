Gezin reageert op aanslag in Nieuwkuijk: 'Ons leven is in puin gestort'

"Het leven van mijn gezin is in puin gestort." In het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht ging het dinsdag onder meer over een aanslag in Nieuwkuijk. Een vrouw verloor daarbij een onderbeen. "Ze is woedend", vertelt haar man in de uitzending en hij heeft veel vragen. "Wie heeft haar dit aangedaan? En waarom?"

De man is onherkenbaar in beeld als hij zich dinsdagavond op televisie uitspreekt over de zware ontploffing. Hij vertelt hoe hij door zijn vrouw wakker werd gemaakt, in de nacht van 15 op 16 november. "Er was een hard geluid in de straat te horen, waar onze hond op aanging."

Het stel ging naar beneden en de vrouw ging naar hun voordeur, omdat ze de hond wilde halen. Maar het explosief bleek tegen de voordeur aan te staan. "Er was een enorme klap, ik was mijn gehoor volledig kwijt. Je bent aan het kijken: wat is er gebeurd? Maar dat werd heel snel duidelijk, toen ik de benen van mijn vrouw zag."

Behalve het stel en de hond, waren ook hun twee kinderen thuis. Zij hebben met broekriemen de benen van hun moeder afgebonden om haar leven te redden. "De hele deur is haar kant op geëxplodeerd. Zes meter verder is zelfs de wc-deur verwoest", beschrijft haar man de aanslag. Zijn vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.