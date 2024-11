Vrouw moet onderbeen missen na explosie: duidelijke beelden van verdachte

De politie heeft maandag in Bureau Brabant nieuwe beelden laten zien van de man die in de nacht van 15 op 16 november mogelijk betrokken was bij een zware ontploffing in Nieuwkuijk. Bij de explosie verloor de bewoonster van een huis aan de Onsenoortsestraat een van haar onderbenen.

In het opsporingsprogramma is onder meer te zien hoe de man die nacht langs het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch rijdt. Hij vervolgt zijn weg onder de Vlijmenseweg, via de tunnel langs het transferium bij het ziekenhuis in de Deutersestraat. Opvallend aan deze beelden is dat hij tijdens dit ritje zijn gezicht niet heeft bedekt. Dat was wel het geval toen hij vanuit de richting Vlijmen over de Nassaulaan naar Nieuwkuijk reed, op weg naar de Onsenoortsestraat. Beelden hiervan werden al eerder vertoond. De man droeg een tweekleurig jasje en hij reed op een rammelende damesfiets met bagagerekje.

Foto: Opsporing Verzocht.

Op zwart-witbeelden was te zien hoe zeer waarschijnlijk dezelfde man wegreed even voordat er een enorm explosie was bij de woning.

"Alle vermoedens zijn welkom."