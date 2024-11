Vrouw raakt onderbeen kwijt bij explosie: 'Gezin zit in een horrorfilm'

De vrouw die afgelopen vrijdagnacht haar onderbeen kwijtraakte bij een explosie voor haar huis in Nieuwkuijk leeft 'in een horrorfilm'. Dat zegt burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden, waar Nieuwkuijk onder valt, woensdag tegenover Omroep Brabant. "Het leven zal voor het gezin nooit meer hetzelfde zijn."

Van Hees had woensdagochtend nog contact met de partner van het slachtoffer. "De vrouw stond pal achter de deur tijdens de explosie, waardoor ze een been moet missen. Het gezin zal de rest van hun leven geconfronteerd worden met deze laffe daad", zegt Van Hees.

Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester is het gezin onschuldig en heeft het 'niets met dit soort zaken van doen'. "Het kan dus bij ons allemaal gebeuren", zegt ze.

De impact van de explosie is erg groot, merkt Van Hees. "Natuurlijk allereerst voor het gezin, maar ook voor de buren die bijstand hebben verleend. Je merkt in het hele dorp en de hele gemeente de impact."

De buurt kwam na de explosie in actie en verleende eerste hulp. "We zijn trots dat zij meteen in actie zijn gekomen", liet de burgemeester daags na de aanslag al weten.

Fluitend geluid

De explosie was vrijdagnacht rond tien over half drie bij het huis aan de Onsenoortsestraat. Op beelden is te zien dat rond die tijd een fietser wegrijdt bij het huis. Vlak daarna klinkt een fluitend geluid, dat vele seconden aanhoudt. De bewoonster van het huis hoort het geluid en loopt naar de voordeur om te kijken waar het vandaan komt. Op dat moment gaat er een explosief af.

De politie is nog op zoek naar de fietser die vlak voor de ontploffing is gezien. In Opsporing Verzocht zijn daarom dinsdagavond camerabeelden van de fietser getoond.

Rammelende damesfiets

De fietser had zijn gezicht bedekt en reed op een rammelende damesfiets met bagagerekje. Hij kwam mogelijk uit de richting van Vlijmen gefietst en vertrok ook weer in die richting. Iedereen die camerabeelden heeft, wordt opgeroepen om die te delen met de politie.