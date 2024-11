Vrouw (50) gewond bij aanslag op huis, buurt kwam meteen in actie: 'Trots'

Willemijn van Hees, de burgemeester van de gemeente Heusden, is trots op de buurtbewoners die hun buurvrouw vrijdagnacht hebben geholpen na een aanslag op haar huis in Nieuwkuijk. De vijftigjarige vrouw raakte daarbij zwaargewond. De aanslag werd rond halfdrie 's nachts gepleegd op het huis aan de Onsenoortsestraat in het dorp. "We zijn enorm geschrokken."

Van Hees prijst in een verklaring de buurtbewoners die de vrouw eerste hulp verleenden: "We leven ontzettend mee met het getroffen gezin. Hun leven van de bewoners staat door deze explosie op zijn kop. Ook voor de buurtbewoners, die direct eerste hulp hebben verleend, is dit een heftige gebeurtenis. Desondanks zijn we trots dat zij meteen in actie zijn gekomen."

De schok in de buurt over de aanslag is groot, vertelden buurtbewoners zaterdagochtend aan Omroep Brabant. Een buurvrouw zegt dat in het huis 'een net gezin' woont. "Er gebeurt hier normaal nooit iets geks. Ik heb het vermoeden dat het gewoon een paar gekken zijn geweest", zegt de buurvrouw.

De burgemeester noemt de aanslag 'een heftige gebeurtenis die zijn impact heeft in de directe buurt'. Ze wil nog niet ingaan op de vraag of er maatregelen worden genomen in de straat: "Op dit moment doet de politie onderzoek en deze resultaten wachten we af. Op basis van het politieonderzoek beoordelen we de situatie en of er cameratoezicht nodig is. Op dit moment is er voor ons nog geen aanleiding om deze te plaatsen."

De gewonde vrouw is vrijdagnacht met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Door de enorme knal zijn ramen gesprongen op zowel de boven- als benedenverdieping. Ook zijn meerdere dakpannen losgeraakt. De onderkant van de voordeur van het huis is weggeblazen.

Op deze beelden is de schade te zien: