Voordeur vernield door explosief, verderop in de straat lag nog een bom

Bij een huis aan de Stephensonstraat in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief afgegaan. Vermoedelijk gaat het om een Cobra die in de brievenbus was gestopt.

Door de klap werd de brievenbus uit de voordeur geblazen. Ondanks een zoektocht die zelfs tot in de achtertuin van de overburen leidde, werd de brievenbus niet teruggevonden. Specialisten van de politie troffen wel resten van de vermoedelijke Cobra aan. Ze deden onderzoek in de straat en in het huis.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

Iets verderop nog een explosief

Eerder op de avond werd op de Hanartstraat in hetzelfde deel van de stad, op ongeveer twee kilometer afstand van de Stephensonstraat, ook een explosief gevonden op een bankje. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar de plek om het explosief veilig te stellen.

Het zelfgeknutselde explosief in de Hanartstraat. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

Het bleek te gaan om een zelfgeknutselde bom, bestaande uit een metalen pijp, tape en een groen vuurwerklont. Medewerkers van de EOD hebben het explosief meegenomen en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties