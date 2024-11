Veel regen, maar storm Conall trekt net aan ons voorbij

Woensdag wordt een regenachtige dag, dus trek de paraplu maar uit de kast. Over grote delen van Nederland trekt een storm over die zo flink is dat hij zelfs een naam heeft gekregen: Conall. Daar hebben we in onze provincie geen last van, maar nat is het wel.

In het noorden en westen van het land gaat het fors waaien door de storm, met zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur. In veel provincies is daarom code geel afgegeven, maar niet in Brabant. Hier hebben we te maken met een rustiger weerbeeld met minder wind, hoewel er nog altijd windkracht 5 staat. Het is wel grijs en er valt veel regen. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Donderdag verdwijnt het regengebied en krijgt de zon alle kans. Het wordt iets frisser, maar het blijft wel droog de komende dagen. Ook het weekend verloopt droog en wisselend bewolkt, zo zijn de voorspellingen.