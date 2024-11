Eigenaar Venise Bar verkrachtte jonge klanten, zes jaar cel geëist

De eigenaar van gaybar Venise in Breda hoorde woensdag zes jaar cel tegen zich eisen voor het verkrachten van twee jonge mannen. Edwin van der M. (53) ligt al jaren onder vuur. De gemeente probeert zijn bar uit alle macht te sluiten na vele meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dronkenschap en het overtreden van de sluitingstijdenwet.

Een ding werd woensdag tijdens de rechtszaak meteen duidelijk: Edwin, die de bekende Bredase homobar aan de Halstraat in 2012 overnam, herkent zich niet in de aantijgingen. Een verkrachting in zijn woning boven de bar tijdens carnaval 2019 heeft hij niet gedaan, zo stelde hij. Dat moet dus iemand anders zijn geweest. En de ‘friend with benefits’ met wie hij jarenlang een seksrelatie had, heeft hij ook nooit verkracht. “Wij waren gewoon goed”, legde Edwin uit.

De rechters en de officier van justitie hadden echter genoeg vragen. Waarom betaalde Edwin de jongeman voor seks? Had hij een filmpje gemaakt waarmee hij de man chanteerde? Nee, allemaal niet waar, verklaarde Edwin.

Uit het leven gestapt

De jongeman kan zich niet verdedigen, omdat hij in 2020 uit het leven is gestapt. Hij had tussen 2012 en 2019 een seksrelatie met Edwin. ‘Hee, cokeverslaafde. Jij bent nooit clean, je hebt toch weer geld nodig. Ik wil je best wat geven als je komt’, stuurde Edwin aan de man. “30 euro voor een hele nacht en taxikosten, dat is toch seks tegen betaling?”, vroeg de rechter zich af. “Nee, was niet voor seks. Dat geld was om hem te helpen, want hij had het niet zo breed.”

Tim schreef zijn ervaringen met Edwin van zich af in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Na zijn dood las zijn moeder dat hij ‘de beelden van de verkrachtingen niet uit zijn hoofd kon krijgen’ en deed aangifte.

Eetstoornis en opname in kliniek

De andere man (toen 21), die inmiddels een prachtige jonge vrouw is, vertelde nog altijd erg te lijden onder de verkrachting met carnaval. Hij werd vanuit een drukke bar meegesleurd naar boven en moest daar allerlei seksuele handelingen ondergaan. In haar spreekrecht werd duidelijk wat voor moeilijke weg ze de afgelopen jaren heeft afgelegd met bijvoorbeeld een eetstoornis en opname in een psychiatrische kliniek. Ze heeft zichzelf lang verweten drie jaar gewacht te hebben met de aangifte. “Dan had die andere man misschien nog geleefd.”

Maar Edwin ontkende met klem dat hij degene was die verantwoordelijk is voor deze verkrachting. “De deur naar boven stond met carnaval vaak open, omdat mensen daar bijvoorbeeld wilden omkleden. Het moet iemand anders geweest zijn. Ik had bijvoorbeeld heel andere kleren aan dan omschreven. Ik was het zeker niet.”

De moeder van de overleden man trok fel van leer tegen Edwin en hoopt dat de gemeente zijn zaak definitief sluit. “Zodat er niet meer slachtoffers vallen. En ik hoop dat meer mensen durven opstaan en aangifte gaan doen tegen Edwin. Ik denk dat hij een groot aandeel heeft gehad in de dood van mijn zoon.”