Gemeentehuis tijdelijk ontruimd om verdacht pakketje, afspraken afgezegd

Het was even schrikken woensdagmorgen voor medewerkers van de gemeente Heusden. Rond acht uur vonden medewerkers een verdacht pakketje bij de ingang van het gemeentehuis in Vlijmen. Uit voorzorg werd de politie gebeld en werd het hele pand ontruimd, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Niet veel later stond de politie op de stoep. De teamleider explosieven van de politie startte direct een onderzoek en heeft het pakketje voorzichtig open gesneden. In het pakketje zat een klein doosje. Het bleek een pakketje van online-wenskaartenservice Greetz. Dus loos alarm. Personeel opgevangen

Ondertussen werd het personeel opgevangen bij een hotel aan de overkant van de straat. "Wij hebben uit voorzorg gezorgd dat iedereen veilig naar buiten ging", vertelt de woordvoerder. "Dat ging voorspoedig." Al die tijd was het gemeentehuis niet bereikbaar. Klanten die voor 11.00 uur een afspraak hadden bij Burgerzaken zijn door medewerkers van de gemeente afgebeld. Net na negen uur konden de medewerkers weer terug naar binnen en konden zij hun werkzaamheden weer oppakken. "Blij dat het loosalarm was."