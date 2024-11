Veel huiseigenaren in de knel door problemen onderhoud warmtepomp

Veel huiseigenaren met een warmtepomp hebben problemen met het onderhoud ervan. Het is erg lastig iemand te vinden die dit wil uitvoeren. Bewoners worden vaak aan hun lot overgelaten. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zij opende een meldpunt, waar in vier weken tijd bijna tweeduizend reacties op binnenkwamen.

Van alle meldingen gaan de meesten over de zogenoemde all-electric warmtepompen (een systeem dat volledig zelfstandig je woning en kraanwater verwarmt, red.) Die worden vooral bij nieuwbouwhuizen geïnstalleerd. Veel klachten gaan over het feit dat er na oplevering van de woning niets is geregeld voor het onderhoud. De bouwer en installateur van het verwarmingssysteem wijzen naar elkaar.

Zelf op zoek naar onderhoudsbedrijf

Kopers moeten vervolgens zelf op zoek naar een onderhoudsbedrijf, maar dat blijkt een speld in een hooiberg. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat de buitenunit op een moeilijk bereikbare plek is geplaatst, bijvoorbeeld op het dak.

Bewoners die een hybride warmtepomp (dit systeem vormt een aanvulling op de bestaande cv-ketel, red.) hebben laten plaatsen, kunnen maar lastig iemand vinden voor het onderhoud van de cv-ketel. De installateur van de waterpomp doet dit niet, maar cv-ketelmonteurs durven het vaak ook niet meer aan als er een waterpomp bij is gekomen. Soms wordt zelfs het onderhoudscontract met de cv-ketel opgezegd. Ook waren er veel meldingen over ondeskundige monteurs.

Veel onduidelijkheid

Uit de gegevens van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij 66 procent van de mensen het onderhoud voor de warmtepomp niet was geregeld. Voor veel huiseigenaren is onduidelijk wat er eigenlijk nodig is aan onderhoud. Dit staat niet duidelijk in de handleiding, of de installateur zegt dat er geen onderhoud nodig is, terwijl dit volgens de documentatie juist wel moet.

Vereniging Eigen Huis gaat in gesprek met de overheid en brancheorganisaties om het onderhoud in de toekomst beter te regelen.