Brandbrief naar minister om extra grenscontroles tegen te gaan

Burgemeesters van grensgemeenten maken zich zorgen over de komende grenscontroles. Daarom heeft burgemeester De Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau als voorzitter van de samenwerkende grensgemeenten een brandbrief gestuurd naar minister Faber van Asiel en Migratie. Vanaf 9 december gaat de Koninklijke Marechaussee extra controles uitvoeren om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. De burgemeesters zijn bang dat dat voor overlast gaat zorgen.

De brief is een reactie van in totaal 46 burgemeesters op de aangekondigde maatregelen om extra te gaan controleren bij de grens met België en Duitsland. Naast Baarle-Hertog sluiten nog zeven Brabantse gemeenten zich bij de brief aan: Woensdrecht, Roosendaal, Bergeijk, Breda, Rucphen, Alphen-Chaam en Zundert.

In de brief spreken de burgemeesters zich uit over de effecten van de extra grenscontroles. Mensen die in een grensgebied wonen moeten soms meerdere keren per dag de grens over om naar school of werk te gaan. En juist voor deze groep willen de schrijvers van de brief duidelijkheid van de minister: "We roepen u daarom op om met een verder uitgewerkt voorstel te komen waarin wordt toegelicht hoe inwoners, grenswerkers en ondernemers zo min mogelijk overlast ervaren."

"De negatieve impact van de maatregelen op onze inwoners en ondernemers mag niet worden onderschat. Als netwerk van grensgemeenten gaan we daarom graag op zeer korte termijn in gesprek met het kabinet", schrijven ze.

Tijdelijke maatregel

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe intensief er gecontroleerd gaat worden. De marechaussee krijgt in elk geval geen extra mensen om de controles uit te voeren, liet minister Faber eerder al weten. Ook is aangekondigd dat de maatregel zes maanden zal duren.

De controles zijn dus tijdelijk, maar het liefst zien de burgemeesters helemaal geen extra controle. "We dringen er op aan om de maatregel zo snel als mogelijk af te schaffen en deze niet op voorhand al voor een periode van zes maanden te laten gelden", schrijven ze in de brief.

Ook geven ze aan dat ze twijfelen over de effectiviteit van grenscontroles bij het bestrijden van illegale migratie. Daarom vragen ze minister Faber om te evalueren of de controles daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen hiervan.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:



Grenscontroles vanaf 9 december om smokkel en migratie aan te pakken