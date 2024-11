Verdacht pakketje voor gemeentehuis blijkt dit boek 'met een luchtje'

Een verdacht pakketje voor het gemeentehuis in Vlijmen, blijkt een boekje waar 'een luchtje aan hangt.' Dat laat de politie Heusden weten in een bericht op Instagram. Uit voorzorg werd na de vondst van het pakketje woensdagochtend de politie gebeld en werd het hele pand ontruimd.

De politie stond niet lang na acht uur op de stoep. De teamleider explosieven van de politie startte direct een onderzoek en heeft het pakketje voorzichtig open gesneden. In de doos zat uiteindelijk geen explosief, maar het boek met de titel 'Wie liet daar een scheetje?'. Een boek met een luchtje dus...

"Maar goed dat iedereen alert reageerde", laat de politie weten. "Better safe then sorry!"

HIER LEES JE MEER OVER DE ONTRUIMING:

Gemeentehuis tijdelijk ontruimd om verdacht pakketje, afspraken afgezegd