Trotse Brabantse 'giraffe' is onthoofd en al zijn glans kwijt

De enige volwassen populier die nog fier overeind staat nadat alle andere populieren langs de A2 bij Best in 2018 het veld moesten ruimen, is onthoofd. De markante boom kreeg destijds een giraffekop op initiatief van dierentuin Best Zoo. Daar werd een giraffenverblijf gebouwd met de populieren die langs de A2 waren gekapt.

De eenzame giraffe-populier kreeg later ook een enorme Brabantse sjaal. Deze werd door een professionele 'treeworker' in de boom gehangen en stevig vastgeknoopt. Met deze ludieke actie wilde de Brabantse Populieren Vereniging aandacht vragen voor de populier en het unieke landschap rond Best en Sint-Oedenrode. Maandenlang werkten cliënten van zorggroep Archipel van Campus Westerwind in Best aan het breien aan de twaalf meter lange sjaal.

De 200 kilo zware kop werd in 2019 met een kettingzaag uit een blok hout gezaagd en met behulp van kranen op de stomp van de populier geplaatst. De duizenden auto's die dagelijks de plek tussen Best en Boxtel passeren, hebben jarenlang van het bijzondere gevaarte kunnen genieten.

Van al dat moois is nu weinig meer over. De rood-wit geblokte sjaal is na jaren grauw geworden en nauwelijks nog te onderscheiden van de bast van de boom. Nu is ook de giraffekop uit de top gevallen. "Het is niet anders; de natuur breekt alles af, dus we hadden er al rekening mee gehouden", zegt Jos.

Na een ware junglespeurtocht door hoge bramenstruiken, onkruid en kleine boompjes vinden we de kop van de giraffe. Het gevaarte is met een harde klap op de grond gevallen. "Het moet vannacht gebeurd zijn, want er heeft al een beest op de kop gekakt", vertelt Jos terwijl hij een klein drolletje aanwijst. Van welk dier het is, weet de dierentuindirecteur helaas niet.