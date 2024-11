Eigenwijs of niet: Dit verkeersbord geeft te denken

Soms is het voor automobilisten moeilijk om de verleiding te weerstaan. Een hele lege weg voor je en dan plots tóch een paar kilometer om moeten rijden. ‘Waarom?’ Vraag je jezelf dan af. ‘Kan ik er echt niet langs?’ ‘Voor mij maken ze wel een uitzondering toch?’ Bij een wegafsluiting in Hoeven hebben ze met deze betweterige weggebruikers al rekening gehouden: ‘Geldt ook voor eigenwijze mensen’, zo predikt een felgeel omleidingsbord.

Heb je ooit dat gevoel gehad? Natuurlijk heb je dat, we hebben het allemaal wel eens. En geef maar toe: ook al heb je de allergrootste haast, bij dit verkeersbord moet je gewoon even glimlachen. Het advies zet je aan het denken nog vóórdat je het knipperlicht naar rechts kunt aantikken: Sla ik nu alleen af, omdat ik tot ‘de eigenwijzen’ behoor?

Zelfreflectie op je eigenzinnigheid of niet, rechtdoor was sowieso geen optie, want je zou geheid vastlopen op werkzaamheden verderop in de straat. Geloof me, daar zit je echt niet op te wachten. Maar terwijl de gehoorzame automobilist die voor je reed al lang op zijn bestemming is, pieker jij je nog altijd suf op de indringende waarschuwing, terwijl je in je binnenspiegel een kleine file ziet ontstaan.