Meisje (14) door voetbaltrainer misbruikt: 'Ik was een gebruiksvoorwerp'

Ze sneed zich met een schaar in haar borsten, buik en ledematen en stopte een tijdje met eten. Zo probeerde een nu 23-jarige vrouw uit Dongen te verwerken dat ze twee jaar het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.

De ontucht werd onder meer gepleegd in de dug-out van DVVC, de voetbalvereniging waarvan zij toen lid was. Maar ook bij haar thuis, in haar slaapkamer en op de eettafel. Een zeven jaar oudere dorpsgenoot, Jan Willem S., heeft de ontucht toegegeven. Hij was toen haar trainer, maar is daar inmiddels weggestuurd. Ook had de Dongenaar meermalen seks met haar, zo bekende hij woensdag bij de rechtbank in Breda.

Maximale werkstraf geëist

De officier van justitie vindt bewezen dat alle seksuele en ontuchtige handelingen waarvan de man wordt beschuldigd daadwerkelijk gepleegd zijn. En wel tussen begin 2016 en eind 2017. Ook staat volgens hem vast dat de man via WhatsApp aan het meisje heeft gevraagd om haar bovenkleding uit te doen en zichzelf te bevredigen. Justitie vindt dat Jan Willem zich als volwassen man niet zo had moeten opstellen en eiste de maximale werkstraf van 240 uur en een forse schadevergoeding.

Ook zou Jan Willem 181 dagen cel moeten krijgen. Hiervan zijn 180 dagen voorwaardelijk. Die moet de Dongenaar uitzitten wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. Zo zou hij geen contact meer mogen leggen met minderjarigen en zich moeten laten behandelen.

De officier nam in zijn eis mee dat de verdachte in 2020 al 100 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg. Hij heeft toen een aantal minderjarige meisjes benaderd om vervolgens seks met hen te hebben (grooming).

De destijds 14-jarige Esther (*) en Jan Willem leerden elkaar kennen bij DVVC. Onderling appcontact leidde eind 2015 tot een eerste kus en op 1 januari 2016 tot de eerste tongzoen. Daarna volgden bijna anderhalf jaar lang allerlei seksuele handelingen, op diverse plekken. Jan Willem stond amper stil bij het enorme leeftijdsverschil: hij was smoorverliefd en wilde met haar oud worden. Het ging hem echt niet alleen om de seks.

'Wederzijdse relatie'

Esther denkt daar heel anders over. Bij de rechtenstudente vloeiden de tranen over het gezicht toen de advocate van Jan Willem het woord nam. Volgens haar is Jan Willem een schuchter iemand, die moeilijk contact kan leggen met leeftijdgenoten, en is het niet voor niets dat hij nog steeds bij zijn ouders woont. Zij beweerde verder dat er wel degelijk sprake was van een wederzijdse relatie en dat Esther nooit is gedwongen. Ze vroeg zich ook af waarom deze zitting zo lang op zich heeft laten wachten en waarom het slachtoffer zoveel jaren later tot blijkbaar andere inzichten is gekomen.

Dat had de vrouw eerder tijdens de zitting duidelijk gemaakt. Ze heeft zich een ‘gebruiksvoorwerp’ gevoeld. Esther: “Ik was veertien, heb autisme en moeite met mezelf. Waar andere meisjes met make-up en jongens bezig waren, hoorde ik er niet echt bij. Er was maar één plek waar ik mezelf kon zijn en waar ik vrienden en vriendinnen had. Bij het voetbal. Dat was mijn passie. Daar heb ik me laten misbruiken en dat zal me mijn hele leven blijven achtervolgen.”

(*) Esther is een gefingeerde naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.