Zo werd een kleine garage een van de grootste autobedrijven van Europa

Autobedrijf Van Mossel in Waalwijk blijft tegen de klippen op groeien. Het bedrijf verwacht volgend jaar bijna een kwart miljoen nieuwe en gebruikte auto’s te verkopen. Hoe kan het dat het eenvoudige garagebedrijf dat in 1947 werd opgericht door Wim van Mossel nu tot de top drie van Europa hoort? Het antwoord heet: Eric Berkhof. Hij is directeur-eigenaar van de Van Mossel Automotive Group, en hij staat woensdag centraal in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

Eric Berkhof weet het nog als de dag van gisteren. Op 1 maart 1982 begon hij als stagiair in de verkoop bij Van Mossel in Waalwijk. Hij volgde de middelbare detailhandelsopleiding aan de Rooi Pannen in zijn geboortestad Tilburg. “Met mijn moeder was ik een paar dagen van tevoren een mooi pak gaan kopen.” Hij was bloednerveus, maar, zegt hij nu: “Ik kwam daar binnen en voelde meteen: dit is wat ik wil gaan doen.”

De liefde voor auto’s zat er al vroeg in. Zijn vader was auto-inkoper en als het even kon zat Eric op de achterbank, zelfs al als kleuter, in een zitje. Zo moet hij ook zijn eerste stapjes hebben gezet bij Van Mossel, waar zijn vader ook auto’s kocht. “Van mijn vader leerde ik naar auto’s kijken, bij Van Mossel leerde ik om ze te verkopen,” zegt hij.

Hij is er nooit meer weggegaan sinds die eerste dag van zijn stage, nu ruim 42 jaar geleden. In die tijd is het bedrijf onherkenbaar veranderd: toen werkten er 19 mensen bij Van Mossel, nu zijn het er ruim 7000 verdeeld over 459 vestigingen in 7 Europese landen.

Hoe kan het dat dit bedrijf zo is gegroeid? Volgens Berkhof is dat een kwestie van passie, ambitie en vooral de discipline om je te concentreren op wat je doet. “Die mag nooit verzwakken, 24 uur per dag 7 dagen in de week. Maar als je leuk vindt wat je doet dan is dat helemaal niet erg.”