New York heeft The New Yorker, wij hebben The Brabanter

In New York heb je het satirische tijdschrift The New Yorker en in Brabant The Brabanter. Waar de Amerikaanse versie (een begrip sinds 1925) diepgaande journalistiek en culturele inzichten biedt, draait het bij The Brabanter uitsluitend om de cover. Maar dan wel om hele kunstzinnige covers.

The Brabanter is een online platform waar jonge Brabantse kunstenaars hun kijk op Brabant etaleren in de vorm van een affiche. Elke veertien dagen verschijnt een nieuwe editie waarvoor een Brabantse artiest, vormgever of creative designer een cover maakt voor het fictieve tijdschrift. De onderwerpen zijn divers: van een Brabantse plek tot een typisch Brabants object of bekende Brabanders.

The Brabanter met de draak in Den Bosch van Mark van Wijgerden

Het platform is bedacht door Alessio Meroni, die sinds 2017 met zijn gezin, bestaande uit drie zoons en zijn vrouw, in Eindhoven woont. De ASML-medewerker én kunstliefhebber wilde iets terugdoen voor Brabant en Eindhoven. Een jaar geleden richtte hij daarom het fictieve tijdschrift The Brabanter op.

"Dit soort initiatieven zie je ook in steden als Tokio, Parijs en Milaan, waar ik vandaan kom. The New Yorker is natuurlijk wereldwijd bekend. Ik vond het leuk om iets vergelijkbaars te maken, maar dan voor heel Brabant, en niet alleen Eindhoven", vertelt Alessio. "Ondertussen hebben we al 41 covers verzameld van allerlei plekken in de provincie, waaronder prachtige ontwerpen van Breda en Den Bosch. Voor het komende jaar hebben we al veel aanmeldingen van kunstenaars die graag willen meedoen." De 42ste editie is ontworpen door (nacht)fotograaf Kas van Vliet (30) uit Eindhoven. "Ik hou ervan om vooral 's avonds en 's nachts op pad te zijn met mijn camera," zegt Kas, terwijl zijn camera op zijn buik bungelt. "Dan is het licht veel mooier en zorgen de lampen in de stad voor bijzondere kleuren."

Op de door hem ontworpen cover staat een fotocollage met de Philipstoren, het nieuwe kunstwerk van Gerard Philips en het stationsgebied van Eindhoven. "Met dit werk wilde ik laten zien hoe mensen vroeger naar de toekomst van Eindhoven keken: een stad als metropool, met veel hoogbouw en bijvoorbeeld extra verdiepingen op de Lichttoren", legt Kas uit. "Hoewel het misschien voor de hand liggende plekken zijn, heb ik allerlei verborgen locaties bezocht. En ben ik zelfs op plaatsen geklommen waar je officieel niet mag komen, om de mooiste foto’s te maken." De Brabanter is dus een online platform waar elke twee weken een nieuwe cover voor het fictieve tijdschrift uitkomt, maar de ontwerpen zijn ook als posters te koop.