Drugskoerier vlucht met hoge snelheid over A16 naar België: beelden gedeeld

De politie heeft woensdag beelden gedeeld van de achtervolging van een Franse drugskoerier. In de video, die door de politie op YouTube is geplaatst, is te zien hoe de man als een gek via Breda in de richting van België vlucht.

De drugskoerier haalt levensgevaarlijke acties uit om uit handen van de politie te blijven. De man is in de video voor het eerst in beeld als hij over de zuidelijke rondweg in Breda rijdt. Daar pakt hij de oprit naar de A16. Eenmaal op de snelweg rijdt de man op hoge snelheid, zonder ook maar een beetje rekening te houden met het andere verkeer. Te zien is hoe de auto over de linker- naar de rechterrijbaan rijdt, zigzaggend tussen andere auto's en vrachtwagens door. Ook de vluchtstrook wordt door de man gebruikt. Bij knooppunt Galder kiest de Fransman ervoor om richting de Belgische grens te rijden. Ook daar gaat de achtervolging op hoge snelheid verder. Ondanks dat de achtervolging inmiddels op Belgisch grondgebied is, zit de Nederlandse politie hem nog altijd op de hielen.

Politieachtervolging in België De Nederlandse politie mag sinds 1 oktober vorig jaar verdachten tot in België achtervolgen en arresteren, zonder dat ze daar eerst toestemming voor hoeft te vragen. En omgekeerd geldt hetzelfde. Ook mogen getuigen en verdachten zonder papierwinkel in het buurland verhoord worden. Dit moet de opsporing van verdachten makkelijker maken. Die afspraken zijn gemaakt in een politieverdrag tussen de Benelux-landen. De regels gelden dus ook voor achtervolgingen in Luxemburg.

De verdachte is wel even uit beeld. Twee politiewagens rijden door over de snelweg, twee andere eenheden nemen de afrit. Goed ingeschat, want de man blijkt bij Brasschaat de afrit te hebben genomen. De achtervolging gaat verder over een 50-weg, nog steeds op volle snelheid. Even probeert de man de politie op het verkeerde been te zetten, door bij een kruising te remmen en naar links te sturen. Op het laatste moment rijdt hij toch rechtdoor. Via de berm rijdt hij hij de weg weer op. Sporttassen vol xtc-pillen

Op een industrieterrein stopt de Fransman zijn auto en wordt hij ingerekend door de Nederlandse politie. In de auto worden twee grote sporttassen vol xtc-pillen gevonden. Omdat de man in België is opgepakt, zijn het onderzoek en de verdachte overgedragen aan de Belgische politie. De politie heeft niet bekendgemaakt wanneer de achtervolging precies was. Bekijk hier de beelden van de achtervolging:

