112-nieuws: aanhanger met pech op A58 • ambulancepersoneel vast in lift

10.50

Bij laswerkzaamheden aan de Cuijksedijk in Mill zijn twee mannen gewond geraakt. Dat gebeurde bij werkzaamheden aan een dieseltank. Er werden meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk. Een slachtoffer heeft verwondingen aan de borst en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander is volgens de politie naar de huisarts gestuurd, de traumahelikopter was niet meer nodig. De arbeidsinspectie is op de hoogte gesteld.