Automobilist zwaargewond na crash op A16

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt nadat hij op de A16 bij Zevenbergschen Hoek met zijn auto verschillende keren over de kop sloeg.

De hulpdiensten kregen rond twee uur een melding van het ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur tussen Zonzeel en Moerdijk. De auto vloog meerdere keren over de kop en kwam in de berm tot stilstand.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

De automobilist raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of er meer inzittenden in de auto zaten. In de omgeving van de auto is nog wel gezocht naar meer inzittenden, maar die zijn niet gevonden. De auto is meegenomen door een berger. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision