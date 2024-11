112-nieuws: silo met hout in brand • vrouw op scooter botst met auto

14.22

In een huis aan de Woudrichemse Wethouder Kentiestraat is brand ontstaan in een keuken. Medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente zagen dat en grepen in. Met een brandblusser konden ze het vuur snel doven. De brandweer kwam erna nog ter plaatse om te checken of het vuur niet was overgeslagen. Daarna is het huis geventileerd.

Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Er raakte niemand gewond, maar het huis heeft flinke rookschade opgelopen.