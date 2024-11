112-nieuws: zwangere vrouw aangereden • stal compleet uitgebrand

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.59 Zwangere vrouw gewond Een zwangere vrouw die langs de Beukelsdijk in Deurne liep is aangereden door een bestelauto. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau. De weg op het industrieterrein is afgesloten. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

07.35 Geen treinen tussen Tilburg en Boxtel Door een kapot spoor reden er vanochtend geen treinen tussen Tilburg en Boxtel. Er werden stopbussen ingezet. Tegen acht uur waren de problemen verholpen en nam de vertraging af.

03.50 Stal brandt uit, brandweer voorkomt erger Een stal is afgelopen nacht compleet afgebrand aan de Boterwijksestraat in Oirschot. De brand werd om tien voor vier gemeld bij de brandweer. Alle dieren in de stal zijn veilig naar buiten gebracht. De stal stond volledig in brand, deze wordt als verloren beschouwd. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen naar de brand. Ook een watertransportsysteem is ingezet, net als een watertank met extra bluswater en een hoogwerker. Lees hier meer. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

03.00 Woningoverval in Valkenswaard Een bewoner van een huis aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is afgelopen nacht rond drie uur overvallen door meerdere daders. Zij overvielen de man tijdens zijn slaap en waren gewapend. De bewoner werd gedwongen om spullen af te geven. De daders waren zwart gekleed en hadden bivakmutsen op, zo luidt het signalement van de politie. Ze zijn er rennend vandoor gegaan. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels / SQ Vision

02.00 Automobilist zwaargewond na crash A16 Een automobilist is afgelopen nacht zwaargewond geraakt nadat hij op de A16 bij Zevenbergschen Hoek verschillende keren over de kop sloeg. De hulpdiensten kregen rond twee uur een melding van het ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur tussen Zonzeel en Moerdijk. De auto vloog meerdere keren over de kop en kwam in de berm tot stilstand. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

00.40 Auto gaat in vlammen op Een auto is afgelopen nacht rond kwart voor een compleet uitgebrand aan de Kennedylaan in Veghel. Bij de brand raakte niemand gewond. De auto stond al in de berm van de weg, aldus de politie ter plaatse. Er stond een man bij de auto maar het is niet duidelijk of dat ook de bestuurder was. De brandweer had niet genoeg bluswater en liet daarom een tweede tankautospuit komen. De weg werd compleet afgesloten. Een bergingsbedrijf zal het voertuig weghalen. Foto: Sander van Gils / SQ Vision Foto: Sander van Gils / SQ Vision