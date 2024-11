Grensoverschrijdend gedrag naar leerling: leraar van groep gehaald

Een leraar van obs Hartevelden in Tilburg is van de groep gehaald na grensoverschrijdend gedrag tegenover een leerling. Dat staat in een brief die is gestuurd naar ouders en in handen is van Omroep Brabant. Zowel het bestuur van Kinderstad, waar de basisschool onder valt, als de politie heeft een onderzoek ingesteld.

Het incident gebeurde vorige week. Wat er precies is voorgevallen, wordt niet in de brief vermeld. Wel dat het om grensoverschrijdend gedrag gaat naar een leerling. "Omdat school een veilige omgeving moet zijn, wordt er onderzoek gedaan. Dit gebeurt zowel door de politie als door Kinderstad, het bestuur waar Hartevelden onder valt", staat in de brief.

De leerkracht is 'niet in functie' en er wordt een vervanger voor de groep gezocht voor de periode dat het onderzoek loopt. "De verwachting is dat het onderzoek minimaal enkele weken duurt. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u hierover informeren", laten directeur Jette Oonk van de basisschool en voorzitter Annemie Martens van het College van Bestuur van Kinderstad in het schrijven weten.

Ouders wordt gevraagd gedurende het onderzoek zich terughoudend op te stellen. Voor vragen kunnen ze terecht bij Oonk, Martens of de vertrouwenspersonen. Vrijdag is een juf er voor de groep en donderdag kunnen ouders tussen drie en vijf uur 'middags binnenlopen in de school voor informatie, zo schrijft de directie.