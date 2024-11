Marco fixt de grootste stunts in Hollywood, stel hem jouw vraag in onze Q&A

Ooit afgevraagd hoe ze in Hollywood volledige gebouwen laten ontploffen? Hoe epische vechtscènes worden voorbereid? Of hoe die spectaculaire achtervolging dwars door een wereldstad is opgenomen? Iemand die daar alles van weet is stuntcoördinator Marco Maas uit Roosendaal. En het mooie is: jij kunt hem al jouw vragen voorleggen. Marco is maandag 2 december namelijk de hoofdgast in een nieuwe Q&A van Omroep Brabant.

De uitzending wordt vanaf 16.00 uur live uitgezonden. Maar zit jij nu al met een brandende vraag, waar je sowieso het antwoord op wilt weten? Stuur hem dan vast in naar [email protected], met daarbij - als je wil - je naam en woonplaats. Tijdens de uitzending legt presentator Sven de Laet zoveel mogelijk van die vragen aan Marco voor. Over zijn liefde voor het vak, het werk an sich, de binnen- en buitenlandse projecten waar hij aan meewerkte, de sterren met wie hij op de set stond en nog veel meer. De uitzending is live te zien via onze website, app, tv, YouTube en Facebook. Eerder spraken we Marco rondom de opnames van de serie Het Gouden Uur