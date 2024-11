Bosz lacht om heldenrol Tillman: 'Dan had ik je gewisseld!'

De wedstrijd van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk mondde uit in een krankzinnige avond. PSV draaide een 2-0 achterstand in acht minuten om in een 3-2 overwinning. Het startschot van de comeback werd gegeven door Malik Tillman. Hij verraste de doelman in de korte hoek van de keeper. "Ik dacht: waarom niet."

Met een overwinning hield PSV-trainer Peter Bosz al even geen rekening meer toen er na 87 minuten voetballen nog altijd een 2-0 achterstand op het scorebord stond. "Maar toen we de 2-1 maakten en zij al met tien man stonden, had ik nog wel goede hoop op een gelijkspel. Daar was ik al heel tevreden mee geweest."

Maar PSV kreeg nog de volle buit doordat Ricardo Pepi met de laatste trap van de wedstrijd de 3-2 maakte. "Dat is waanzinnig voor ons. Je speelt na een hele zwakke eerste helft alles of niets. Uiteindelijk is de rode kaart die zij krijgen cruciaal. Zonder rode kaart winnen we deze wedstrijd niet", was Bosz realistisch na afloop.

Pepi maakte het winnende doelpunt maar Malik Tillman was de gevierde man bij PSV. Hij maakte in de 87e en 89e minuut de 1-2 en 2-2. De 1-2 was een bekeken balletje bij een vrije trap vanaf de zijkant. "Ik zag dat de keeper niet goed stond. Toen dacht ik: waarom niet!? Gelukkig was het een juiste keuze."

Maar het was een keuze die zijn trainer nooit had gemaakt. "Als hij mij voor die vrije trap had gezegd dat hij het in één keer zou proberen dan had ik hem gelijk gewisseld", lachte Bosz om de treffer van zijn middenvelder. "Ik had denk ik Mauro Júnior aangespeeld", voegde de trainer er nog aan toe.