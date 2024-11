Ongeloof na euforisch moment bij PSV: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Het wonder van Eindhoven. Luuk de Jong had een mooie beschrijving voor de bizarre 3-2 overwinning woensdagavond op Shakhtar Donetsk. "Dit is één van de meest onvergetelijke wedstrijden uit mijn carrière."

Luuk de Jong is als spits al heel wat gewend, maar de winst in de Champions League op Shakhtar Donetsk staat voor hem in een bijzonder rijtje. "Vorig jaar was de winst op Sevilla - van 2-0 naar een 2-3 overwinning - geweldig, maar deze is krankzinniger. Ik dacht bij een 0-2 stand alleen maar aan een goal maken en dan heel misschien een gelijkspel pakken." LEES OOK: PSV zet na sensationele comeback reuzestap naar volgende ronde. "We waren zo lang tegen een muur aan het beuken. Ik dacht het zal toch niet zo zijn dat we er helemaal niet doorheen komen, dit zeker na de rode kaart in de tweede helft. Toen de slimme vrije trap van Malik Tillman erin vloog, zag je iets ontstaan in de groep. De geweldige 2-2 werd volop gevierd, maar er waren een paar jongens die direct naar de middenlijn renden. Dat we dan de derde nog maken in de allerlaatste seconden, was geweldig."

"We sprongen met z'n allen op elkaar."

Verdediger Ryan Flamingo reageert verrast als hij hoort dat de aansluitingstreffer pas in minuut 87 werd gemaakt. "Stonden we toen nog met 0-2 achter? Ik keek niet naar de tijd, maar dit is best wel gek. Ik hoopte dat we er nog eentje in konden prikken. Een overwinning had ik echt niet meer verwacht. Drie goals in acht minuten, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat op het allerhoogste niveau. Die 3-2 was een euforisch moment, we sprongen met z'n allen op elkaar."

"Iedereen gaat er vanuit dat we deze wedstrijd wel even winnen."