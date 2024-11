Gewapende overvallers met bivakmutsen wekken slapende man

De bewoner van een huis aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen door meerdere daders. Zij overvielen de man rond drie uur in zijn slaap, de overvallers waren gewapend. Ze dwongen de bewoner spullen af te geven.

Het slachtoffer raakte niet gewond. De daders waren in het zwart gekleed en hadden bivakmutsen op, zo luidt het signalement van de politie. Ze zijn er rennend vandoor gegaan, de politie denkt richting Hoge Akkers.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision

Uiteindelijk heeft de politie onderzoek gedaan in het huis en in de buurt. Zo is bij verschillende buren aangebeld en is een speurhond ingezet. De politie hoopt dat getuigen of mensen met camerabeelden zich melden.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision