Stal vliegt in brand, brandweer weet erger te voorkomen

De stal van een melkveebedrijf is in de nacht van woensdag op donderdag compleet afgebrand aan de Boterwijksestraat in Oirschot. Alle dieren zijn veilig naar buiten gebracht. De stal stond volledig in brand en wordt als verloren beschouwd.

De brand werd om tien voor vier gemeld. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen naar de brand. Ook een watertransportsysteem werd ingezet, net als een watertank met extra bluswater en een hoogwerker.

Foto: SQ Vision

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden in de omgeving. Om kwart over vijf had was de brand onder controle en is het sein brandmeester gegeven. De brandweer is tot half zeven donderdagochtend bezig geweest met nablussen.

Foto: SQ Vision