1593 kilo cocaïne van Ronnie S. werd onderschept, oud-speler blijft in cel

Oud-voetballer Ronnie S. (40) uit Breda blijkt flink pech te hebben gehad bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. In de rechtbank in Breda bleek donderdag dat twee grote partijen van 700 en 893 kilo door de douane zijn onderschept in Zuid-Amerika.

De advocaat van Ronnie S. vroeg tijdens de tweede tussentijdse zitting om Ronnie S. voorlopig vrij te laten. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De oud-voetballer wordt weliswaar niet meer vervolgd voor de invoer van die twee grote partijen cocaïne, maar dat is alleen omdat die invoer niet is gelukt.

De officier wuifde de mening van de advocaat weg dat er weinig overblijft en dat Ronnie wel op vrije voeten zou mogen komen: “Het lag niet aan hem, dat de invoer van die grote partijen niet is gelukt. Hij zit gewoon wel vuistdiep in de cokehandel en is wel degelijk een grote actieve speler.”

Over het vluchtgevaar was de officier ook duidelijk: “Uit een afgeluisterd gesprek in het voorjaar is gebleken dat zijn broer Rudi al een huis voor hem had geregeld in Dubai. En Ronnie gaf aan dat hij daar zeker de helft van de tijd wilde gaan wonen met zijn vriendin.” Ook zijn veel mensen uit de omgeving van Ronnie S. medeverdachten in de zaak. Het is ook daarom, volgens justitie, niet wenselijk dat hij op vrije voeten komt, want zij gaan hem niet positief steunen.

2,6 miljoen euro witgewassen

Justitie heeft becijferd dat Ronnie en zijn broer Rudi, die aan de zaak is toegevoegd, samen 2,6 miljoen euro hebben witgewassen. Nieuw feit op de tenlastelegging is dat in het huis van Ronnie S. achttien liter lachgas is gevonden. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw van Ronnie verklaard dat hij daaraan verslaafd is. Tot vlak voor zijn aanhouding was Ronnie S. nog bezig met de handel in drugs, zo blijkt uit chats op zijn telefoon.

Rudi, de broer van Ronnie, wordt in dezelfde zaak vervolgd voor het medeplegen van de invoer van 700 kilo cocaïne, samen met anderen. Ook wordt hij dus samen met Ronnie vervolgd voor het witwassen van 2,6 miljoen euro.