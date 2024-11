PSV in Europa leverde al vaker krankzinnige potjes op

PSV en krankzinnige Europese avondjes zijn de laatste jaren een goede match. Niet voor het eerst weet de Eindhovense club woensdagavond in de laatste minuten een wedstrijd volledig te kantelen. Een 2-0 achterstand werd in de laatste acht minuten omgedraaid naar een 3-2 overwinning. Vorig seizoen flikte PSV het ook al op bezoek bij Sevilla, en in 2022 én 2015 waren late goals cruciaal in het bereiken van de volgende ronde van het kampioenenbal.

Het leidde tot ongekende euforie in het uitvak en op de bank van PSV. En later die avond werd ook nog eens duidelijk dat PSV door deze zege door was naar de volgende ronde van de Champions League.

Lucas Ocampos van Sevilla kreeg in de 66e minuut een rode kaart en twee minuten later had PSV via Saibari de aansluitingstreffer al gemaakt. Door een eigen goal van Nemanja Gudelj kwam PSV tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. En Pepi maakte ook toen het feest compleet door in blessuretijd de winnende te maken.

PSV - AS Monaco, 09-08-22 (3-2)

Een jaar eerder zat iedereen in het Philips Stadion in zak en as. PSV stond met nog één minuut officiële speeltijd op de klok met 2-1 achter in de voorronde van de Champions League. AS Monaco was de tegenstander en bij een stand van 1-2 had PSV een doelpunt nodig om een verlenging af te dwingen.

Dat doelpunt kwam er vanaf het hoofd van Erick Gutiérrez. Heel Eindhoven ontplofte, maar het was nog niet genoeg om de volgende ronde te halen. In de verlenging ontsnapte PSV toen de Monegasken nog de lat raakten. Uiteindelijk was het Luuk de Jong die na 110 minuten de 3-2 binnenkopte. PSV bereikte de play-offs van de Champions League en ontving dankzij die twee kopballen van Gutiérrez en De Jong vijf miljoen euro.