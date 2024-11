Kinderen in Gaza en Oekraïne kunnen lopen door protheses van dit bedrijf

In Gaza en Oekraïne verliezen duizenden kinderen door oorlogsgeweld hun armen en benen. In de mobiele prothesewerkplaatsen, die in Nieuwkuijk worden gemaakt, krijgen de slachtoffers hun mobiliteit terug. "Het is ontroerend om te zien hoe een kind na een paar weken weer kan dansen met een prothese", zegt Peter Scheffers van Ottobock.

Peter kwam bij toeval de vrouw van Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, tegen op een beurs in Duitsland. "De first lady, Olena Zelenska, was meteen enthousiast toen ze onze mobiele prothese-units zag. Gebouwen zijn er niet meer in Oekraïne, dus moeten er noodoplossingen worden gevonden. De eerste vier containers waren direct geregeld en inmiddels hebben we er al zestien naar het land gestuurd."

Het maken van protheses is behoorlijk ingewikkeld. Het Nieuwkuijkse bedrijf maakt deel uit van een wereldwijd concern en heeft in verschillende werelddelen mensen die de patiënten kunnen helpen. "In Gaza, waar ook tienduizenden kinderen ledematen hebben verloren, worden onze containers ingezet door het internationale Rode Kruis," zegt Peter. "Het probleem in Gaza is dat je dit soort containers moeilijk over de grens krijgt. Daarom hebben we in plaats van ons eigen logo een groot rood kruis erop geschilderd."

Peter is nooit in Gaza geweest, omdat het daar te gevaarlijk is. In Oekraïne heeft hij echter met eigen ogen gezien hoe de protheses uit de containers het leven van mensen veranderen. "Het was heel indrukwekkend, want ik heb daar veel leed en oorlogsslachtoffers gezien. Bovendien was er regelmatig luchtalarm en hoorde je het geluid van bombardementen. Dat is geen prettige ervaring."

Maar alle ontberingen in oorlogsgebieden zijn volgens Peter niet voor niets. "Het is ongelofelijk hoe dankbaar mensen zijn als ze hun mobiliteit terugkrijgen. Iedereen die we helpen in Gaza en Oekraïne - ongeacht ras, geslacht, geloof of achtergrond - krijgt weer een glimlach op zijn gezicht. Dat is heel mooi om te zien."