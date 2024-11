Schutter die drugsdealer (15) in parkje beschoot moet vijf jaar de cel in

Eric C. (26) uit Den Bosch is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor een ripdeal. Hij schoot begin dit jaar een 15-jarige jongen met een vuurwapen in de borst. De 25-jarige Ricardo de H. uit Den Bosch kreeg voor zijn aandeel een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

Beide mannen, die samen begeleid woonden, maakten in maart een afspraak via Snapchat om voor 200 euro hasj te kopen van de 15-jarige jongen uit Etten-Leur in het Prins Hendrikpark in Den Bosch bij de IJzeren Vrouw. De jongen begroette Ricardo en kreeg vervolgens meteen een pistool onder zijn neus van Eric. Die zei dat hij al zijn spullen moest afgeven. De jongen deed een stap naar voren en Eric een naar achteren. En vrijwel meteen klonk het schot.

De mannen gingen ervandoor. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en liep schade op aan zijn lever en een long.

Wonder

Het is een wonder dat het slachtoffer de kogel in zijn borst heeft overleefd. Hij zal de rest van zijn leven met de medische gevolgen worden geconfronteerd. De kogel zit namelijk nog altijd tussen zijn lever en zijn nier en het is te gevaarlijk om hem te opereren. Hierdoor kan hij zijn grote passie boksen nooit meer beoefenen.

Eric C. bekende tijdens de zitting dat hij geschoten had. Het baart de rechtbank zorgen dat hij niet goed kan uitleggen waarom hij dit deed. Volgens een psychiater, een psycholoog en de reclassering heeft de man veel persoonlijke problemen. Daarom vindt de rechtbank een celstraf van vijf jaar op z’n plaats en niet de zeven jaar die justitie eiste. Wel moet hij alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van 74 dagen uitzitten.

Geen enkele verantwoordelijkheid

Ricardo de H. nam geen enkele verantwoordelijkheid, zo oordeelt de rechtbank, want hij gaf geen openheid van zaken. De rechtbank zag dat hij niet degene was die het schot loste, maar hij nam wel het initiatief voor de ripdeal en wist ook goed dat Eric een vuurwapen had.

Ook Ricardo kent veel persoonlijke problemen. De rechtbank legde hem een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk op voor zijn aandeel. Daarnaast moet hij meewerken aan een ambulante behandeling en begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Ook moet hij alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week uitzitten.

De mannen moeten de inmiddels 16-jarige jongen ook een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 22.000 euro.