Reis van kajakker Rob (66) liep niet volgens plan: 'Nog een keer terug'

Hij is een paar blaren op zijn handen rijker, maar hij is aangekomen in Caïro: avonturier Rob van der Aar uit Zeeland. Zijn doel was om voor de Egyptische hartstichting 1000 kilometer over de Nijl te kajakken, maar daar is door tegenslagen slechts de helft van gelukt. Dan zit er nog maar één ding op: nog eens teruggaan.

"Ze doen het nog hoor, allebei", grinnikt Rob vanachter zijn webcam. Hij steekt zijn handen in de lucht en laat zijn palmen zien, waar hij bijna een maand lang zijn paddel mee heeft vastgehouden. Op 1 november is zijn tocht begonnen in Aswan, om binnen 25 dagen naar de hoofdstad Caïro te kajakken. En ondanks twee jaar voorbereiding ging dat niet zonder slag of stoot.

Rob op de Nijl (Foto: Privé).

"Nee, ik heb geen krokodillen gezien", grinnikt hij. "Het zwaarste moment was toen, vlak na de start, de operatie on hold kwam te staan." Hij denkt omdat er gevaar voor hem dreigde, ondanks dat hij eigenlijk niks geks heeft meegemaakt. "Uiteindelijk mocht ik met twee politieboten en een ambulanceboot doorgaan. Maar ik ben door het oponthoud veel tijd verloren." "We gaan proberen dat op te pakken", zegt Rob vastberaden. "En verder is het me absoluut niet tegengevallen. Ik zou het zo nog een keer doen." Zijn goede doel, voor de Egyptische hartstichting, is hij nog steeds niet uit het oog verloren. Het idee is namelijk ontstaan toen hij zelf vier bypasses moest krijgen en hoorde hoe onderontwikkeld die zorg in zijn favoriete vakantieland Egypte is. En die liefde, tussen hem en het land, is alleen maar verder gegroeid.

"De gastvrijheid is overweldigend."

"De gastvrijheid is overweldigend. Je komt op een onbekende plek aan, stapt uit je bootje en voor je het weet zit je aan een complete maaltijd. Mensen behandelen je als hun nieuwe, beste vriend. En dat is niet nep, het is gewoon echt."

Rob met nieuwe vrienden (Foto: Privé).

Rob heeft zich tijdens de reis nog verder onder laten dompelen (figuurlijk, red.) in de Egyptische cultuur. "Ik heb vreemde dingen gegeten, waarvan ik de naam niet eens kan uitspreken. Een soort kaas was het, volgens mij."

"Ontzettend blij om mijn vrouw en mijn zoon weer te zien."