Overleden Mike (11) werd vergiftigd door zijn eigen moeder

De 11-jarige Mike wordt in 2020 dood in zijn bed gevonden. Later blijkt dat hij is overleden door een giftige cocktail van zware medicijnen, maar hoe kwam die in zijn lichaam terecht? Alle pijlen wijzen naar zijn moeder: Jolanda M. uit Zevenbergen.

Volgens het Openbaar Ministerie deed zij alles wat een goede moeder juist niet hoort te doen: ze maakte Mike expres ziek, om zelf aandacht te krijgen. Zo zat hij in een rolstoel, kreeg hij sondevoeding en werd hij onnodig volgestopt met pillen die voor Jolanda bedoeld waren. De rechter veroordeelde haar al eerder tot tien jaar cel, maar daar zijn zowel het OM als Jolanda het niet mee eens. Daarom gaan rechters nu opnieuw naar de zaak kijken in hoger beroep. Het OM eiste vorige week twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging: "Een ouder dient een kind te beschermen. Hier is een kind onvoldoende tegen diens ouder beschermd." Jolanda eist vrijspraak: "Ik weet niks, behalve dat ik hier elke keer zit en beschuldigd word dat ik mijn kind iets heb aangedaan." Benieuwd naar deze zaak? Bekijk dan de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.