Verkeerscontrole zorgt voor 190.000 euro en zes aanhoudingen

Bij een grote verkeerscontrole op de A2 afgelopen dinsdag heeft de politie ruim 190.000 euro aan openstaande schulden geïnd. De controle was vlak over de grens bij het Gelderse Bruchem maar zorgde tijdens de spits voor een flinke file van en naar Den Bosch. Zes mensen zijn bij de controle aangehouden.

De politie voerde de controle uit samen met de douane en de Belastingdienst. Er zijn ruim vijftig auto's en vrachtwagens van de weg gehaald. Deze zijn gecontroleerd op parkeerplaats De Lucht. Zestien voertuigen zijn in beslag genomen, net als tienduizend euro aan cash en 189 sloffen illegale sigaretten.

De politie heeft zes personen aangehouden, waarvan vier voor het rijden onder invloed van drugs. Er zijn ook meerdere vrachtwagens gecontroleerd. Bij een aantal wagens ontbrak een vergunning of de vergunning bleek niet meer geldig.

Flinke vertragingen

De controle duurde tot middernacht, dat zorgde lange tijd voor flinke vertragingen in regio Den Bosch. Toch vond de politie de controle noodzakelijk. "De A2 is de verkeersader door Nederland van noord naar zuid, waar elke dag veel verkeer overheen gaat. Daarom is besloten om hier de controle uit te voeren", laat een woordvoerder van de politie weten.

LEES OOK: Vertraging voor verkeer door grote politiecontrole op A2