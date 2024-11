Brabantse klok klinkt bij heropening Notre-Dame: 'Gaat super'

De spanning liep hoog op bij klokkenbouwer Eijsbouts uit Asten toen een verwoestende brand de beroemde Notre-Dame in Parijs in de as legde. Een week lang leefde het bedrijf tussen hoop en vrees of hun klok de brand zou overleven. Maar klok Marie liep niet eens schade op en is vijf jaar na de verwoestende brand gewoon klaar om te luiden.

Vrijdag waren de eerste beelden van de binnenkant van de vernieuwde Notre-Dame te zien. Volgens Joep van Brussel van Eijsbouts uit Asten is de klok klaar om te luiden. Het bedrijf heeft geen herstelwerkzaamheden hoeven te doen aan de klok. “Klokken wordt gebouwd voor de eeuwigheid”, zegt Van Brussel. “Het gaat super met de klok.” Volgens Van Brussel is de brand in de toren waar Marie hangt beperkt gebleven. “De toren heeft vooral rookschade opgelopen. We kregen uiteindelijk te horen dat ze tiptop in orde was gebleven. Maar het was wel heel spannend. We kregen al meteen bericht tijdens de brand. Dan hoop je dat de brand niet bij de klok komt. Pas een week erna wisten we dat de klok het zou overleven.”

"Iedereen keek op je vingers, dus het moest wel goed gebeuren"