Bosz komt met goed en slecht nieuws in aanloop naar 'topper' in Utrecht

Dat het duel tussen PSV en FC Utrecht zowat halverwege de competitie een wedstrijd is tussen de nummer één en twee van de ranglijst, mag een verrassing genoemd worden. En dat ligt natuurlijk meer aan de Domstedelingen dan aan de Eindhovenaren. "Maar het is een topper", was Bosz vrijdagmiddag duidelijk.

Daar tegenover staat wel de blessure van Couhaib Driouech. De aanvaller is de komende maanden niet inzetbaar. Aangezien Hirving Lozano in de winterstop vertrekt naar Amerika wordt de spoeling op de flanken wat dunner. Het is dan ook niet uit te sluiten dat PSV in de winter op zoek gaat naar aanvallers op de transfermarkt. "Die discussie moet ik gaan voeren met Earnest Stewart", kon Bosz daarover zeggen.

De sfeer in aanloop naar die topper komende zondag is uitstekend in Eindhoven. Woensdag was er voor de Champions League nog een sensationele comeback tegen Shakhtar Donetsk en vanuit de ziekenboeg was er ook overwegend goed nieuws te melden.

Bosz heeft in ieder geval respect voor de tegenstander van aanstaande zondag. "Als je ziet waar ze vandaan komen, is het ontzettend knap dat ze nu tweede staan", doelde de trainer op het feit dat Utrecht een jaar geleden nog hekkensluiter was. "Je kan een keer verrassend goed beginnen, maar we zijn nu al bijna halverwege. Dan is het geen toeval meer. We gaan een topper spelen."

Overigens wacht in Utrecht ook een weerzien tussen Peter Bosz en scheidsrechter Danny Makkelie. Eerder dit seizoen had Bosz nog kritiek op de arbiter. Dat leverde hem een voorwaardelijke schorsing op. Veel over dat weerzien wilde Bosz niet zeggen. "We spelen tegen FC Utrecht. Niet tegen Danny Makkelie."

