Een oud gordijn of bedsprei; Addy maakt er haute couture van

Addy is als een kind in een snoepwinkel op zijn zolder in Grave, terwijl hij met zijn handen door de oude stoffen gaat. Addy van den Krommenacker heeft voor een grote modeshow van Terre des Hommes aanstaande maandag gebruik gemaakt van oude stoffen die hij heeft gevonden in de winkels van de kinderrechten-organisatie.

"Ik word vooral heel blij van gordijnen, vitrages of zo'n vliegengordijn", roept Addy met een stralend gezicht. "Als ik dit door mijn vingers laat gaan, voel ik meteen wat ik ervan kan maken. Alles kan interessant zijn, en deze stoffen zijn echt gemaakt om er prachtige jurken van te maken." Terwijl hij zijn handen langs de kledingrekken laat glijden, haalt Addy een trouwjurk tevoorschijn die is gemaakt van vitrage. "Als mensen dit zien, zeggen ze: wat prachtig met dat kant, zonder te weten dat het eigenlijk een oud gordijn is." Vrijdag is Addy nog druk aan het werk in zijn atelier in Grave. Hij maakt bijzondere kledingstukken, speciaal ontworpen voor Met Naald en Daad, een project van Terre des Hommes. Omdat veel kleding in lagelonenlanden wordt gemaakt, is er een grote kans dat kinderhanden daarbij betrokken zijn. Wereldwijd verrichten 160 miljoen kinderen kinderarbeid. "Het idee dat deze kleding straks bijdraagt aan de strijd tegen kinderuitbuiting, raakt me echt. Door oude stoffen te gebruiken, vragen we bovendien aandacht voor duurzaamheid. Je hoeft niet telkens nieuwe kleding te kopen, je kunt kleding en stoffen een tweede leven geven", vertelt Addy. Voor Addy dus geen Black friday maar juist Green friday.

"Gelukkig gaat een hele mooie, sportieve man het dragen in de show, want mij ga je er nooit in zo'n uniseks pak zien"

Bij een van de jurken zijn de plooien van het gordijn duidelijk terug te zien in het ontwerp. "De haken waarmee ze aan de gordijnrail hingen, heb ik er natuurlijk uitgehaald. Maar je herkent nog precies de verdeling zoals ze aan het plafond hebben gehangen," legt Addy uit. Minder enthousiast is hij over een uniseks pak dat hij op verzoek moest maken. "Gelukkig gaat een hele mooie, sportieve man het dragen in de show, want mij ga je er nooit in zien", zegt hij lachend. Maandag 2 december worden de kledingstukken op de catwalk geshowd. Onder anderen Anita Witzier, Duco Bauwens, Carolien ter Linden, Jet de Nijs, Laurien Verstraten, Pernille La Lau, Justine Marcella, Lammert de Bruin, Ilse Dorine, Kirsten Westrik en Dwight van van de Vijver dragen Addy's creaties tijdens de grote modeshow voor Terre des Hommes. De opbrengst van de unieke kledingstukken gaat naar projecten tegen kinderuitbuiting.