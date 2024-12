Piens strijd voor mensen met een beperking vereeuwigd in expositie

“Mensen noemen mij soms een zeur, maar dat is dan maar zo.” Wanneer het om gelijkwaardige kansen en rechten voor mensen met een beperking gaat, neemt Pien Douw (56) uit Roosendaal geen blad voor haar mond. Ze staat dan ook niet voor niets op één van de levensgrote portretten van de buitententoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van stichting De Zonnebloem.

De foto’s en aangrijpende verhalen in de expositie vertellen over de strijd van mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. “De samenstellers zochten naar kandidaten met een uitgesproken mening. Een kennis van me die bij de Zonnebloem werkt, dacht daarbij meteen aan mij. Ik ben heel trots, maar tegelijkertijd vind ik het ook best raar om zo’n grote foto van mijzelf te zien. Ik ben van mezelf best vrolijk, maar ik moest een heel serieus gezicht trekken”, vertelt Pien.

De Roosendaalse heeft het antisynthetase syndroom, een auto-immuunziekte die haar spieren aantast en littekens op haar longen veroorzaakt. Twee jaar geleden onderging ze een dubbele longtransplantatie. Ze is daardoor grotendeels afhankelijk van een rolstoel. Pien studeerde maatschappelijk werk, was jarenlang groepsleider in de jeugdzorg en vindt het, ondanks haar kwetsbare gezondheid, ‘heerlijk om zelfstandig te leven’.