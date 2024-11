'Ik heb niks met kerst': met kersttrui vraagt Wabe aandacht voor armoede

“Ik heb niks met kerst”, zegt Wabe Hoekstra (75) uit Breda, doelend op de tekst op zijn kersttrui. Hij is één van de gezichten van de campagne van stichting Quiet Breda, die met het kledingstuk aandacht wil vragen voor stille armoede tijdens de feestdagen.

“Je kan figuurlijk helemaal niks met kerst hebben, maar ook letterlijk”, legt Eva Stravers van Quiet Breda de dubbele betekenis uit van de tekst op de Goede Kersttrui. “Dat je geen cadeautjes, kerstboom of uitgebreid kerstdiner hebt. In deze maand worden onze members extra met hun neus op de feiten gedrukt. Daar maken wij ons hard voor, met de trui als gespreksstarter.”

"300 tot 400 per maand is geen vetpot."

In totaal helpt Quiet Breda ongeveer 200 huishoudens die in armoede leven. Ook Wabe Hoekstra en zijn vrouw hebben het niet breed. Als medewerker in een autofabriek en bij vliegtuigonderdelenfabriek Fokker en als taxichauffeur voor kinderen met een handicap bouwde Wabe een klein pensioentje op. Ook krijgen hij en zijn vrouw, die nooit gewerkt heeft, een AOW-uitkering. Om dit aan te vullen, en om in beweging te blijven voor zijn COPD, heeft Wabe nog een bijbaantje als postbezorger. “Per maand hebben we tussen de 300 en 400 euro te besteden. Dat is geen vetpot.” Een goede vriendin van het echtpaar controleert wat ze per maand uitgeven. “Ik krijg wel op mijn kop dat ik teveel spaargeld uitgeef”, biecht Wabe op. “Dan heb ik zo weer 200 euro meer uitgegeven.”

"We hebben geen speciaal diner. Dat wordt waarschijnlijk een kant-en-klaarmaaltijd van de Albert Heijn."

Doordat hij weinig te besteden heeft en zijn dochter vijf jaar geleden in de decembermaand overleed, wordt kerst bij hem thuis niet meer uitgebreid gevierd. “Somber”, noemt hij de viering. Kerstversiering wordt tweedehands gekocht. “Een kerststalletje en een rij lampjes, maar verder doen we er niet veel aan.” Via Quiet Breda kan hij in aanmerking komen voor een gratis kerstboom, die zij gesponsord krijgen. “Maar die trekken de katten of hond waarschijnlijk toch omver.” Voor zijn zoon probeert Wabe nog wel een cadeautje te regelen. “Maar we hebben verder geen speciaal diner”, vervolgt hij. “Dat wordt waarschijnlijk een kant-en-klaarmaaltijd van de Albert Heijn voor de tv.”

"We moeten gewoon delen met elkaar en elkaar steunen."

Om toch een fijne kerstperiode te creëren voor mensen als Wabe, zamelt Quiet Breda geld in met de kersttruien. Van het ingezamelde geld worden diverse activiteiten betaald, zoals een winterfestival op hun bedrijventerrein, een kerstborrel in de stad en een kerstbrunch voor een aantal members. “En waarschijnlijk hebben we voor elk huishouden een kerstpakket”, zegt Eva. In een week tijd zijn er al meer dan 250 Goede Kersttruien verkocht, voor 30 euro per stuk. Wabe wil ermee uitdragen dat hij niet veel heeft om uit te geven, maar dat er mensen zijn die het nog minder hebben. “We moeten gewoon delen met elkaar en elkaar steunen. Zeker met de feestdagen.”